В ходе специальной военной операции геройски погиб балаковский боец Александр Любавин

В Саратовской области погиб уроженец Камчатского края Александр Любавин.

В некрологе сообщается, что боец родился 3 января 1989 года, а 23 ноября 2024 года погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Администрация Балаковского района выразила соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что Александр пожертвовал жизнью, защищая Родину, и навсегда останется в памяти как храбрый солдат.

Прощание с Александром Любавиным состоится в воскресенье, 29 января, в Свято-Троицком кафедральном соборе Балаково. Гражданская панихида пройдёт с 10:00 до 11:00.

Ольга Сергеева