Саратовский спортсмен и волонтёр Вячеслав Максюта призвал земляков прийти на выборы

Президент АНО «Народный фитнес парк», глава Федерации силового экстрима и директор фонда «Максютовцы помогут» Вячеслав Максюта обратился к жителям региона с призывом проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы.

Напомним, фонд регулярно помогает бойцам на передовой: собирает средства на необходимые вещи, поддерживает военнослужащих и выезжает к ним.



«Прийти на выборы и проголосовать — это не формальность, а способ задать дальнейший вектор развития нашей страны. Мы поддерживаем наших защитников сегодня, но нельзя забывать и о завтрашнем дне», — подчеркнул Максюта.



Он призвал всех, кто ещё не проголосовал, найти время и прийти на избирательные участки.



«Ваш голос — это вклад в стабильность и развитие, забота о тех, кто защищает Родину, и о тех, кто ждёт их дома. Давайте вместе строить страну, где ценят и поддерживают каждого», — заключил общественник.

Ольга Сергеева