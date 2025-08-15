Серверы ликвидируемого НВКбанка выставлены на торги за 19 млн рублей

В рамках банкротства саратовского НВКбанка на аукцион выставлено его серверное оборудование. Лот включает 42 единицы техники: 25 серверов различных моделей, ИБП, коммутаторы и систему хранения данных. Оборудование находится в Самаре, продается единым пакетом.

Начальная цена составляет 19 млн рублей. Прием заявок — до 17 сентября, аукцион назначен на 22 сентября (шаг повышения — 5%). На фоне санкционного дефицита серверного оборудования в РФ (по данным Comnews, в 2024 году с трудностями закупки столкнулись 22% компаний, на Юге — 30%) лот может привлечь повышенное внимание. Однако покупатели принимают оборудование без гарантии, учитывая возможный износ и риски несовместимости.

Организаторы подчёркивают отсутствие обязательств по техническому состоянию.

Фото: соцсети