Эксперимент с роботами-доставщиками стартует в Саратовской области

Минэкономразвития России планирует запустить трехлетний эксперимент по использованию роботов-доставщиков («роверов») в Саратовской области и 35 других регионах. Проект постановления проходит общественные обсуждения.

Роботы (макс. размер 0,8х1,1 м, вес с грузом до 120 кг, скорость до 25 км/ч) будут передвигаться по тротуарам, пешеходным/велодорожкам, жилым зонам и внутри зданий. Допустимо движение по обочинам или правому краю проезжей части.

Каждый «ровер» обязан иметь регистрационный номер, подсветку, видеорегистратор, ограничитель скорости и лазерный дальномер (лидар). Точная дата начала эксперимента не указана.

Фото: соцсети