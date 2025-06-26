«Севергрупп» продала бывший завод Bosch в Энгельсе

Холдинг «Севергрупп» Алексея Мордашова нашел покупателя для бывшего завода Bosch в Энгельсе Саратовской области, выпускающего электроинструменты под брендом «Метеор Тех».

Как сообщает РБК, новым владельцем станет компания «Интернет Проекты», входящая в структуру одной из крупнейших российских IT-компаний Softline.

Это уже третья смена собственника завода за два года. В марте 2022 года Bosch приостановила производство на своих трех предприятиях в Саратовской области, выпускавших электроинструменты, котлы отопления и свечи зажигания. В апреле 2023 года российский бизнес Bosch приобрела S8 Capital Армена Саркисяна, а осенью 2024 года активы перешли к «Севергрупп». Тогда же холдинг Мордашова купил у S8 Capital российские активы производителя шин «Кордиант».

В «Севергрупп» пояснили, что завод электроинструментов в Энгельсе не соответствует долгосрочной стратегии компании, что и стало причиной его продажи.