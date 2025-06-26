В Саратове введены штрафы до 200 тысяч рублей за брошенные самокаты

Региональный парламент утвердил штрафы за неправильную парковку велосипедов, самокатов и электросамокатов, сообщает «СарИнформ».

За оставление средств индивидуальной мобильности (СИМ) на памятниках, стелах, мемориальных сооружениях, а также пристегивание их к уличной мебели, оградам или информационным конструкциям предусмотрены наказания:

граждане: предупреждение или штраф 1–2 тыс. рублей;

должностные лица: штраф 10–30 тыс. рублей;

юридические лица: штраф 50–100 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года штрафы увеличиваются: