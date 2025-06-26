В Саратове введены штрафы до 200 тысяч рублей за брошенные самокаты

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Новости Саратова
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Региональный парламент утвердил штрафы за неправильную парковку велосипедов, самокатов и электросамокатов, сообщает «СарИнформ».

За оставление средств индивидуальной мобильности (СИМ) на памятниках, стелах, мемориальных сооружениях, а также пристегивание их к уличной мебели, оградам или информационным конструкциям предусмотрены наказания:

  • граждане: предупреждение или штраф 1–2 тыс. рублей;
  • должностные лица: штраф 10–30 тыс. рублей;
  • юридические лица: штраф 50–100 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года штрафы увеличиваются:

  • граждане: 4–5 тыс. рублей;
  • должностные лица: 30–50 тыс. рублей;
  • юридические лица: 100–200 тыс. рублей.