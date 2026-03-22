Сезон охоты в Саратовской области открылся 21 марта

В Саратовской области началась весенняя охота.

Добычу зверя и дичи в регионе разрешили с 21 марта, но выборочно по районам. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Первыми охотиться смогут владельцы разрешений на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток. Срок охоты по данному направлению составит 35 дней. На сегодняшний день гражданам выдано 4870 разрешений на пернатую дичь, из которых 3181 оформлено через портал «Госуслуги».

28 марта охота на водоплавающую и боровую дичь откроется в южной зоне (Алгайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский районы). С 4 апреля к ним присоединятся районы северной зоны.

Ранее сообщалось, что шакал, обитающий в Саратовской области, исключен из Красной книги. Теперь хищника можно будет добывать в рамках охотничьего сезона, который стартует 1 августа, с ограничениями, аналогичными установленным для волка.

