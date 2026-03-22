Уничтожен атаковавший Саратовскую область БПЛА пункт управления

Минобороны РФ сообщило об ударе по энергетике и пункту управления БПЛА Украины.

Успешно завершена операция по поражению объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

В операции принимали участие авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Совместными силами был нанесен удар, в том числе по пункту управления беспилотными летательными аппаратами. Всего, по информации российского оборонного ведомства, поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 137 районах.

Отметим, что Саратовская область регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Только минувшей ночью дежурные средства ПВО отражали очередной налет на территории региона. В результате повреждения получили жилые дома в Энгельсе и Саратове — у них частично выбиты стекла. В областном центре пострадали двое жителей, им потребовалась медицинская помощь.

Ольга Сергеева