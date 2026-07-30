СФР автоматически назначит надбавку за уход 80 тысячам пенсионеров и инвалидов

Саратовским пенсионерам и инвалидам перестанут начислять надбавку по умолчанию: с 2027 года вводят жесткий контроль.

С 1 января 2027 года в Саратовской области кардинально меняется порядок получения надбавки к пенсии за уход. Если сейчас 80-тысячная категория граждан (пожилые старше 80 лет и инвалиды I группы) получает ее автоматически, без единого заявления, то уже через год правило отменят.

Теперь ухаживающим придется ежегодно доказывать факт помощи. Главное нововведение — заявление нужно будет подавать в начале периода ухода, а не постфактум, как принято сегодня. Кроме того, обязательным станет письменное согласие самого подопечного, а сам факт ухода потребуется подтверждать каждый год.

Подать документы можно будет через «Госуслуги» или лично в клиентской службе СФР.

Льгота сохранится без изменений только для родителей и опекунов детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — им по-прежнему не придется писать заявлений, а период ухода автоматически включат в трудовой и пенсионный стаж.

Ольга Сергеева