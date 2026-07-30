Двух пострадавших при атаке БПЛА в Энгельсе врачи планируют выписать из больницы

Врачи отмечают улучшение у двоих пострадавших при атаке БПЛА на Энгельс.

На брифинге областного минздрава глава ведомства Владимир Дудаков сообщил о прогрессе в лечении двух пациентов, оставшихся в стационаре после ударов беспилотников по Саратову и Энгельсу.

Состояние обоих оценивается как близкое к удовлетворительному, врачи готовят их к переводу на амбулаторное лечение.

Напомним, всего в результате налета БПЛА в ночь на 16 июня пострадали пять человек. Трое уже выписаны, у одного из госпитализированных диагностирована травма нижней челюсти, однако динамика лечения, со слов врачей, положительная.

Ольга Сергеева