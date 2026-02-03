СФР назвал три главных условия для выхода на пенсию в 2026 году

Соцфонд разъяснил условия выхода на пенсию для жителей Саратовской области в 2026 году.

Согласно правилам, право на пенсию имеют мужчины, достигшие 64 лет, и женщины в возрасте 59 лет. При этом будущим пенсионерам необходимо подтвердить как минимум 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).

Только одновременное соответствие всем трём критериям — возраст, стаж и баллы — является основанием для оформления ежемесячных страховых выплат.

Ольга Сергеева