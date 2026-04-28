СФР предупредил саратовцев о новых рисках «серой» зарплаты для будущей пенсии и пособий

Саратовцам напомнили о рисках нелегального трудоустройства.

Отделение Социального фонда по Саратовской области обратилось к жителям региона с важным напоминанием: размер будущей пенсии и объём социальных гарантий напрямую зависят от того, насколько официально устроен работник и получает ли он «белую» заработную плату.

В ведомстве предупреждают: если человек трудится нелегально или работодатель использует «серые» схемы оплаты, страховые взносы либо перечисляются в минимальном объёме, либо не поступают вовсе. Последствия для сотрудника могут быть серьёзными. Такой стаж не идёт в зачёт, пенсионные коэффициенты не копятся. Кроме того, работник автоматически лишается права на оплачиваемые больничные, декретные выплаты, пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, а также на страховые компенсации в случае производственной травмы.

Проверить, добросовестно ли работодатель перечисляет взносы, очень просто. Для этого достаточно заказать выписку из индивидуального лицевого счёта на портале «Госуслуг». Тем, кто предпочитает личный разговор, готовы помочь по телефону горячей линии: 8-800-1-00000-1. Звонок по России бесплатный.

Ольга Сергеева