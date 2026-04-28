РЖД запустит дополнительные поезда из Саратова в солнечную Анапу

Приволжская железная дорога запускает дополнительные поезда Саратов — Анапа.

Саратовские железнодорожники готовятся к летнему пассажирскому сезону и анонсировали дополнительные рейсы на популярное южное направление. Как сообщили 27 апреля в пресс-службе Приволжской магистрали, в расписание включат поезд № 224/223, следующий маршрутом Саратов — Анапа. Составы будут курсировать через день, чтобы максимально покрыть растущий спрос отпускников.

График движения продуман до мелочей. Отправляться на юг поезд начнёт уже с 23 мая. Далее схема такая: с 23 по 31 мая и с 1 по 31 августа, а также 2 сентября — рейсы назначены на нечётные числа. А вот со 2 июня по 30 июля уехать к морю можно будет по чётным дням.

В обратную сторону, из Анапы в Саратов, анонсированы следующие даты. По нечётным числам поезда пойдут с 25 по 31 мая, весь август с 1 по 31 число, а также 2 и 4 сентября. По чётной схеме составы будут возвращаться домой со 2 июня по 30 июля.

