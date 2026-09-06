СФР предупредил саратовских льготников о выборе соцпакета только до 1 октября

Федеральные льготники могут изменить способ получения социального пакета.

До 1 октября получатели ежемесячной денежной выплаты вправе выбрать — оставить натуральные льготы или заменить их деньгами.

В соцпакет входят: лекарства по рецепту, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электричках и к месту лечения и обратно.

Поменять форму можно полностью или частично через Социальный фонд или МФЦ, а также онлайн. Новый порядок начнёт действовать с 1 января 2027 года.

Ольга Сергеева