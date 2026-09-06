В Саратове открылся первый детский культурно-просветительский центр «Литературная светелка»

В рамках форума «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА» на базе областной библиотеки им. Пушкина заработал первый в регионе детский культурно-просветительский центр.

Проект реализован по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

На открытии присутствовала замминистра культуры РФ Жанна Алексеева, отметившая приоритет семьи и детства в госполитике. Она поздравила коллектив и пожелала успехов.

Центр «Литературная светелка» — это современное пространство, где книга оживает в цифровой среде. Здесь работает мультстудия, обновлён фонд, оборудованы зоны для творчества, игр и развития. Пространство легко адаптируется под интересы детей.

Директор библиотеки Наталья Абрамова подчеркнула, что технологии не заменяют книгу, а дополняют её. Центр помогает детям пройти путь от игры с текстом до осознанного использования цифровых ресурсов с опорой на культурные традиции.

Ольга Сергеева