Саратовских льготников предупредили о выборе соцпакета до 1 октября

Федеральные льготники могут изменить способ получения социального пакета.

У получателей ежемесячной денежной выплаты есть возможность выбрать — оставить натуральные льготы или заменить их деньгами. Речь идёт о трёх составляющих: обеспечении лекарствами и медизделиями по рецепту (включая спецпитание для детей-инвалидов), санаторно-курортных путёвках и бесплатном проезде в электричках, а также в междугороднем транспорте до места лечения и обратно.

Сменить форму получения набора социальных услуг — полностью или частично — можно до 1 октября текущего года. Однако новый порядок начнёт действовать только с 1 января 2027 года.

Подать заявление можно онлайн или лично — в отделениях Социального фонда и МФЦ.

Ольга Сергеева