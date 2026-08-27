Саратовских льготников предупредили о выборе соцпакета до 1 октября

Федеральные льготники могут изменить способ получения социального пакета.
У получателей ежемесячной денежной выплаты есть возможность выбрать — оставить натуральные льготы или заменить их деньгами. Речь идёт о трёх составляющих: обеспечении лекарствами и медизделиями по рецепту (включая спецпитание для детей-инвалидов), санаторно-курортных путёвках и бесплатном проезде в электричках, а также в междугороднем транспорте до места лечения и обратно.
Сменить форму получения набора социальных услуг — полностью или частично — можно до 1 октября текущего года. Однако новый порядок начнёт действовать только с 1 января 2027 года.
Подать заявление можно онлайн или лично — в отделениях Социального фонда и МФЦ.
Ольга Сергеева