За год в саратовские кардио-больницы попало почти 8 тысяч человек с инсультом

В Саратовской области снизилось число впервые выявленных сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2025 году врачи впервые диагностировали болезни сердца и сосудов у 107,8 тысячи пациентов. Годом ранее этот показатель составлял 111,2 тысячи. Данные приводит «МК в Саратове» со ссылкой на региональный минздрав.

Среди всех впервые выявленных патологий чаще всего встречались цереброваскулярные заболевания — нарушения кровообращения мозга (25 тысяч случаев). На втором месте — стенокардия (16,8 тысячи), на третьем — инсульт (7,9 тысячи).

При этом растёт число заболеваний, обнаруженных на ранней стадии. В 2025 году в ходе диспансеризации патологии выявили у 27,7 тысячи человек — на 2,6 тысячи больше, чем годом ранее.

Ольга Сергеева