Работающим саратовским пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Пенсии работающих саратовцев на заслуженном отдыхе пересчитают без заявлений.

Социальный фонд с 1 августа автоматически проиндексирует страховые пенсии по старости и инвалидности тем, кто работал в 2025 году и за кого работодатели платили взносы. Пересмотрят и выплаты по потере кормильца, если на счету умершего найдутся ранее неучтённые суммы.

На сколько прибавят — зависит от заработанных пенсионных баллов. Но есть потолок: не более трёх коэффициентов на человека, что примерно 300–400 рублей.

Никаких заявлений писать не нужно — всё посчитают автоматически. Деньги придут в августе по обычному графику.

Ольга Сергеева