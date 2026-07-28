Стоимость высадки одного деревца в Саратове составила рекордные 60 тысяч рублей

Озеленение Саратова обойдётся в 2,4 млн рублей при неизвестном количестве деревьев.

МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» разместило закупку на высадку деревьев во Фрунзенском районе. В документации прописаны породы — тополь серебристый и вяз гибридный, а также их параметры, но не количество. При этом ценник вызывает вопросы: за тополь высотой с трёхэтажный дом готовы заплатить 50 тыс. рублей, а за вяз — 60 тыс. рублей.

Сумма контракта — 2,4 млн рублей, а срок исполнения — 30 октября. Куда именно направятся саженцы и сколько их всего будет высажено, остаётся загадкой. Заказчик не уточняет адреса, ограничиваясь формулировкой «Фрунзенский район». Эксперты уже обратили внимание на высокую удельную стоимость растений — вдвое выше среднерыночной для крупномеров.

Ольга Сергеева