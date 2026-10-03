СФР рекомендует саратовцам цифровое удостоверение в Мах для получения льгот

Соцфонд по Саратовской области помогает оформить цифровое удостоверение через мессенджер MAX

Региональное отделение Социального фонда России по Саратовской области помогает жителям региона оформить цифровое удостоверение. Как сообщает социальное ведомство, услуга предоставляется в мессенджере MAX.

В СФР пояснили, что после оформления удостоверения граждане смогут подтверждать свою личность при получении различных льгот.

Кроме того, саратовцам предлагают обратиться в любой офис СФР для оформления цифрового документа.

Ольга Сергеева