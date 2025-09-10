СФР сообщил о едином пособии в Саратовской области до 14,5 тысяч на ребёнка

В Саратовской области семьи с детьми и беременные получают ежемесячные выплаты.

Размер пособий для семей с детьми составляет от 7,2 до 14,5 тыс. рублей, для будущих мам — от 8,1 до 16,2 тыс. рублей.

Для получения выплат среднедушевой доход семьи не должен превышать 14 896 рублей в месяц. Размер пособия рассчитывается как 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума, в зависимости от итогового дохода семьи.

Оформить выплаты можно через портал Госуслуг. При рождении второго и последующих детей в семье, уже получающей пособие, выплата на новорожденного назначается автоматически, — сообщает СФРЮ.