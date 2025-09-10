В СФР рассказали саратовцам о шансах существенно увеличить свою пенсию

Самозанятые в Саратовской области могут добровольно увеличить будущую пенсию, делая взносы в Социальный фонд России.

Это позволяет набрать необходимый стаж и пенсионные коэффициенты.

Для получения пенсии нужно:

· не менее 30 коэффициентов (ИПК);

· стаж от 15 лет;

· достижение пенсионного возраста.

Зарегистрироваться можно через Госуслуги, приложение «Мой налог» или в клиентской службе СФР. В 2025 году взносы составят от 59,2 тыс. руб. (даёт 1 год стажа и 0,975 ИПК) до 473,9 тыс. руб. (1 год стажа и 7,799 ИПК). Стаж начисляется пропорционально, если взносы вносятся неполный год, — сообщает СФРЮ.