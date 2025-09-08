СФР сообщил о ежемесячной доплате саратовским пенсионерам-инвалидам в 2025 году

С 2025 года в Саратовской области вводится автоматическое начисление ежемесячной доплаты в размере 1314 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

Ключевое изменение — переход на беззаявительный порядок. Выплаты будут назначаться автоматически, без подачи документов, и ежегодно индексироваться.

Также вводится новый порядок учета периодов ухода за нетрудоспособными гражданами. Теперь такой уход будет засчитываться в страховой стаж с начислением 1,8 пенсионных балла (ИПК) за каждый год. Подтвердить его можно будет позднее — при выходе на пенсию или устройстве на работу.