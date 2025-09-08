Врач-анестезиолог из Ершова спасает жизни в зоне СВО

Врач-анестезиолог из Ершова Денис Вахитов спасает жизни российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Капитан медицинской службы, выпускник местной школы и Военно-медицинской академии имени Кирова, за годы участия в СВО он оказал помощь более чем трем тысячам раненых и больных. Его профессиональные навыки были отмечены двумя государственными медалями «За спасение погибавших».

Вахитов отвечал за обеспечение медицинского батальона, который всегда был готов к оказанию помощи. Его супруга, Юлия Муллагалиева, также капитан медицинской службы и хирург, участвует в СВО и программе «Время героев».