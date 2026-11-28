В Социальном фонде России жителям Саратовской области рассказали, какие периоды, помимо трудовой деятельности, учитываются в страховом стаже при оформлении пенсии.

Сообщается, что в стаж засчитывают ряд социально важных отрезков времени — их принято называть нестраховыми периодами. Засчитываются они при условии, что до них или после них шла трудовая деятельность.

Если несколько зачитываемых отрезков времени приходятся на один и тот же срок, в расчёт берётся лишь один из них — тот, который выберет сам гражданин. Нестраховые периоды фиксируются в выписке из индивидуального лицевого счёта так же, как и время работы.

Если в документе какие-то сведения отражены не полностью, следует подать заявление на корректировку.