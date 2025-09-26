СФР: свыше 13 тысяч военных Саратовской области получают вторую пенсию

В Саратовском регионе вторую пенсию, помимо основной, получают более 13,3 тысячи бывших военнослужащих. Из них свыше 3,5 тысяч человек совмещают эти выплаты с работой в гражданских организациях.

Согласно информации от Социального фонда России, претендовать на дополнительную пенсию могут уволенные сотрудники силовых ведомств, которые после службы трудоустроились на «гражданке» или зарегистрировались как ИП и перечисляют страховые взносы.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимо выполнить несколько условий: достичь общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 для женщин), иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).

Оформить выплату можно дистанционно через Госуслуги, а также обратившись лично в клиентские службы СФР или МФЦ. Для пенсионеров, которые продолжают работать, увеличение размера выплат производится ежегодно 1 августа в беззаявительном порядке.

Ольга Сергеева