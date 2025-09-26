В списке экстремистов за комментарий появился еще один житель Саратовской области

Ведомство Росфинмониторинга внесло коррективы в список граждан, которых считают причастными к экстремизму.

В рамках этого обновления в перечень был включен 44-летний Александр Волков из Саратова. Его добавление увеличило количество фигурантов из Саратовской области до 151 человека.

Основанием для включения мужчины в реестр стало уголовное дело, возбужденное из-за комментария, размещенного в мессенджере Telegram. Следственные органы полагают, что в этой публикации содержались побуждения к совершению незаконных действий в отношении государственных служащих.

На данный момент федеральный список включает свыше 18,5 тысяч физических лиц. Для тех, кто в него попал, действуют строгие запреты, среди которых, например, ограничения на выступления в СМИ, ведение деятельности в интернете, а также на участие в организации массовых акций.

Наталья Мерайеф