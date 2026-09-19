СГЭТ заказывает перевооружение опасного производственного объекта у военкомата

В Саратове объявлен конкурс на разработку проекта технического перевооружения опасного производственного объекта.

Это газорегуляторный пункт, расположенный на улице Буровой, 44А, неподалеку от военкомата.

Заказчиком выступает муниципальное унитарное производственное предприятие «Саратовгорэлектротранс». Начальная цена контракта составляет 373 333 рубля. Подрядчику предстоит подготовить документацию за два календарных месяца.

Согласно техническому заданию, существующий газорегуляторный пункт планируется демонтировать. Вместе с ним уберут оборудование и приборы узла учёта газа, которые сейчас находятся в помещении ГРП. На смену придёт шкафной газорегуляторный пункт с узлом учёта.

Отдельно в задании оговорена возможность перекладки подводящего газопровода. Необходимость этих работ определят в ходе проектирования.

Ольга Сергеева