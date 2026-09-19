День города: В Саратове открылась фотовыставка в честь 436-летия города

В Музее-усадьбе Чернышевского открылась выставка к 436-летию Саратова.

Через снимки и негативы гости могут переместиться на улицы города прошлого века, увидеть купеческие дома, соборы и театры. Для ощущения контраста представлены коллажи в стиле таймерографии, объединяющие снимки разных эпох. Братья Леонтьевы работали и в жанре портрета — в их объективе побывали скульптор Александр Кибальников, исследователь Ефим Бушканец и писатель Константин Еремовский.

Уникальная часть выставки — личные вещи современников авторов, например, пресс-папье и нож Кибальникова. Заместитель директора музея Александр Семёнов отметил: «На фотографиях Леонтьевых мы видим уходящую саратовскую старину. Эти уютные особнячки, улицы, дворы привлекают и сегодня».

Посетить экспозицию можно до 19 ноября.

Ольга Сергеева