СГМУ принял рекордное число абитуриентов на бюджет

Рекордный набор целевиков зафиксирован в Саратовский медуниверситет.

В 2025 году на целевые места специалитета подано свыше 800 заявлений при конкурсе до 10 человек на место.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о двукратном увеличении квот: 764 бюджетных места (496 – специалитет, 268 – ординатура) плюс 200 мест за счет области для высокобалльников, не прошедших конкурс.

Наиболее активными стали абитуриенты из 8 районов области. Губернатор поручил главам муниципалитетов курировать студентов-целевиков, обеспечив им поддержку и гарантированное трудоустройство.