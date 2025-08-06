Министр цифрового развития Саратовской области перешел на российский мессенджер МАХ

За пять лет работы платформы обратной связи в Саратовской области через нее поступило более 50 тысяч обращений граждан.

Об этом сообщил министр цифрового развития региона Владимир Старков. Система, интегрированная с порталом «Госуслуги», начала функционировать в 2020 году.

По словам министра, эффективность работы платформы значительно повысилась — доля просроченных ответов сократилась с 28% до менее 1%. Большинство обращений (60%) решаются в ускоренном порядке в течение десяти дней. В обработке сообщений задействовано свыше шести тысяч специалистов из более чем четырех тысяч органов власти.

Анализ данных за 2025 год показал, что жители области чаще всего обращались по вопросам медицины, состояния дорожного покрытия и образования. Наибольшее количество сообщений поступило в адрес администрации Саратова (41%), регионального минздрава (8%), администрации Энгельса (7%) и министерства строительства (2%).

Также Старков отметил, что лично перешел на использование отечественного мессенджера Max, который по своим возможностям соответствует зарубежным аналогам.

Напомним, в августе чиновники правительства Саратовской области перейдут на использование платформы Maх в служебных целях.