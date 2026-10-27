Закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа внесен на заседание Саратовской областной Думы

Сегодня, 27 октября, состоялось заседание комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов. Заседание прошло под председательством Дмитрия Лыгина (фракция «Единая Россия»).



Депутаты поддержали законопроект, который создает правовую базу для увековечения памяти советских граждан, пострадавших от геноцида в годы Великой Отечественной войны. С законодательной инициативой выступили представители всех фракций регионального парламента: «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия», «Единая Россия», во главе с Председателем Думы Алексеем Антоновым. Документ разработан в соответствии с федеральным законодательством и дает региону дополнительные возможности для защиты исторической правды.



Законы об увековечении памяти жертв геноцида советского народа уже приняты в 34 регионах. Для Саратовской области эта тема имеет особое значение: в годы войны Саратов был прифронтовым городом, сюда прибывали военно-санитарные поезда, а в регионе было развернуто около ста госпиталей.



Член Общественного совета при Саратовской областной Думе Петр Баранников отметил роль документа в создании правовой базы для работы органов власти и общественных организаций. «Увековечение памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны – наш святой долг перед поколением победителей и перед будущими поколениями. Это не просто формальность, а реальный механизм защиты исторической памяти от попыток переписывания истории», – сказал он.

Вопрос внесен на заседание Думы для принятия в двух чтениях.