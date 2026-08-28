СГЮА провела масштабное исследование образовательной миграции в Саратовской области

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В Саратовской государственной юридической академии прошло выездное рабочее совещание комитета по образованию и культуре Саратовской областной думы, модераторами которого выступили председатель комитета, депутат регионального заксобрания Юлия Литневская и ректор академии Екатерина Ильгова.

Участники совещания – представители министерства образования региона, образовательных организаций, работодателей, члены комитета и Общественного совета при заксобрании – обсудили результаты масштабного исследования, которое провели научные сотрудники Института правотворчества и правового прогнозирования СГЮА.

В рамках исследования «Саратовская область как образовательный центр и пространство карьерных возможностей молодежи» были проанализированы демографическая и миграционная динамика Саратовской области, образовательный потенциал региона, состояние среднего профессионального и высшего образования, особенности регионального рынка труда и перспективы трудоустройства выпускников.

В рамках проекта были проведены социологические опросы трех основных групп респондентов – студентов высших учебных заведений, обучающихся профессиональных образовательных организаций и родителей выпускников школ.

«Изначально мы планировали изучить мотивы поступления в вузы и профессиональные организации Саратовской области, но потом, когда мы начали получать все новые и новые данные, наши задачи усложнились. В итоге конечный результат исследования совместил не только образовательную траекторию поступательного обучения, но и дальнейшее профессиональное становление, карьерный рост. Все это мы делали для того, чтобы показать молодым людям и более взрослому поколению жителей Саратовской области, что в регионе можно не только получить престижное и востребованное образование, но и состояться профессионально, с точки зрения перспектив карьеры», – рассказала руководитель лаборатории социологических исследований и изучения общественного мнения Института правотворчества и правового прогнозирования СГЮА Ирина Кузнецова.

По итогам проведенного академией исследования был сформирован комплекс конкретных предложений, таких, как поддержка талантливых абитуриентов, развитие ранней профориентации школьников, совершенствование механизмов целевого обучения, расширение взаимодействия образовательных организаций и работодателей, внедрение оплачиваемых стажировок, усиление практической подготовки, учреждение корпоративных стипендий и других. Отдельное внимание предлагается уделить первому рабочему месту молодого специалиста.

Важным результатом проекта стала разработка предложений по совершенствованию региональной системы кадрового планирования, которая должна быть тесно связана с реальными и перспективными потребностями экономики, инвестиционными проектами и кадровыми запросами работодателей.

«Тема, которая была вынесена на выездное заседание комитета, является очень актуальной. И, конечно, она лежит в поле зрения и деятельности нашей лаборатории социологических исследований, которая создана в Институте правотворчества и правового прогнозирования. Безусловно, мы откликнулись на идею подготовить комплекс мер, в том числе законодательных, направленных на поддержку наших абитуриентов как в системе среднего профессионального образования, так и в системе высшего образования. И сделать все возможное, чтобы ребята оставались в родном регионе – учились, здесь создавали семьи, в дальнейшем здесь трудоустраивались», – отметила ректор СГЮА Екатерина Ильгова.

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