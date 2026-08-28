Спикер облдумы Антонов обратится в контрольные органы из-за нарушений при поставке ФАПов

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов намерен обратиться в контрольно-надзорные органы для оценки действий поставщика, систематически нарушающего сроки и требования к качеству фельдшерско-акушерских пунктов.

По его словам, речь идет о ООО «ПМК №1», на протяжении нескольких лет получавшем заказы на ФАПы в Саратовской области. В этом году организация должна была обеспечить установку порядка 30 объектов.

«Эксперты Торгово-промышленной палаты Саратовской области уже не первый год фиксируют недочеты на ФАПах, которые поставляет ООО «Передвижная механизированная колонна №1». От сорванного графика до претензий к устройству охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования, напрямую влияющих на безопасность людей. Несмотря на это профильное министерство и в 2025 году, и в 2026-м продолжало заключать с этим поставщиком контракты, – сообщил спикер. – В этом году новые объекты ждут в 13 районах, но дождутся ли вовремя с таким подходом?»

Он добавил, что к данной организации есть претензии и в других регионах. В связи с этим Антонов призвал заказчиков отсекать проштрафившихся поставщиков на стадии подготовки закупочной документации и закрывать им доступ к госконтрактам.

Помимо обращения в контрольно-надзорные органы, в Думе намерены детально проанализировать законодательную базу.

«Если есть пробелы и противоречия, оставляющие лазейки бракоделам, будем работать над тем, как их закрыть», – подчеркнул Антонов.