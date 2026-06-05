Мошенническая схема с «председателем ТСЖ» лишила саратовскую пенсионерку почти полумиллиона

В Саратове 73-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 490 тысяч рублей, сообщает УМВД.

Всё началось с сообщения в мессенджере от якобы председателя ТСЖ по поводу замены домофона. Под этим предлогом у женщины выманили код из СМС, после чего сообщили о взломе её аккаунта на «Госуслугах».

Далее потерпевшей позвонила лже-инспектор по защите данных и убедила перевести сбережения на «безопасный счёт». Пенсионерка выполнила инструкции через банкомат. Поняв, что её обманывают, лишь после предложения оформить фиктивный займ для его «перекрытия», она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере.

Ольга Сергеева