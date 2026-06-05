В Саратовской области за 120 миллионов выставили на продажу действующий мини-нефтезавод

В Татищевском районе Саратовской области продаётся готовый к эксплуатации нефтеперерабатывающий комплекс.

Объект, имеющий официальную лицензию и запущенный в 2013 году, находится в рабочем состоянии и готов к дальнейшей работе под новым руководством.

Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 15 тысяч тонн углеводородного сырья ежемесячно. Вместе с заводом покупатель приобретает значительные земельные активы: два гектара земли переходят в собственность, а соседний участок площадью полтора гектара находится в долгосрочной аренде.

Заявленная стоимость всего действующего бизнеса составляет 120 миллионов рублей.

Ольга Сергеева