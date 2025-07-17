«Шестой год Павел не может выйти на улицу самостоятельно»: Евгений Ковалев требует решения проблемы инвалида в Саратове

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев вновь выехал на улицу Мысникова, где с 2019 года житель Павел — инвалид I группы — не может добиться переоборудования пандуса у своего подъезда.

На этот раз осмотр места провели совместно с представителями Следственного комитета.

Несмотря на решение суда, предписывающее привести пандус в соответствие с нормативами, конструкция остаётся небезопасной. За это время депутат направил запросы в управляющую компанию и профильные структуры, однако процесс продолжается: впереди — рассмотрение апелляционной жалобы в областном суде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, Павел признан потерпевшим. По информации следствия, соответствующее решение о переоборудовании принято, однако конкретные сроки не обозначены.

«Продолжаю держать ситуацию на личном контроле. Здесь речь идёт не о бумагах, а о человеческом достоинстве. И решать такие вопросы нужно не в судах, а на земле — быстро, по-человечески и по совести», — подчеркнул Евгений Ковалев.