Роман Бусаргин: О новых правила размещения нестационарных торговых объектов

Сегодня депутаты Государственной думы РФ в первом чтении поддержали проект изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Законопроект подразумевает, что правила размещения нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны, ларьки и тд.) будут распространяться не только на государственные и муниципальные, но и на частные земли.

Это принципиальное решение, которое расширит полномочия регионов и даст возможность повысить эффективность борьбы с установкой незаконных строений, доставляющих неудобства жителям.

Проблема размещения подобных объектов, которые объективно портят облик современного города, до сих пор остается крайне актуальной, особенно для Саратова. Только с начала года в областном центре демонтирована 71 конструкция, однако их количество значительно выше. Уверен, что изменения в законодательстве позволят гораздо быстрее и эффективнее решать эту проблему.