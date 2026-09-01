Широкий функционал личного кабинета саратовского регоператор позволяет абонентам решать вопросы без очного посещения

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает жителям региона о широких возможностях личного кабинета для физических лиц.

В настоящее время удобным онлайн-сервисом постоянно пользуются уже почти 97 тыс. потребителей.

С помощью платформы собственники жилья могут оперативно решить множество вопросов без необходимости посещения офисов очного обслуживания. В частности, личный кабинет позволяет вносить оплату за услугу по обращению с ТКО всеми возможными способами: банковской картой, через систему быстрых платежей и т.д.

Кроме этого, на портале можно проверить актуальное состояние лицевого счета, получить информацию о задолженности и пени, подать обращение, а также выгрузить платежные документы, в том числе архивные. Владельцы нескольких объектов недвижимости имеют возможность управлять сразу несколькими лицевыми счетами в одном аккаунте.

Напомним, личный кабинет Саратовского филиала «Ситиматик» доступен по ссылке: https://citymatic64.aisgorod.ru/. На главной странице размещена ссылка на видеоинструкцию для регистрации и использования основных возможностей сервиса. Дополнительную информацию по функционалу платформы можно получить у специалистов контакт-центра саратовского регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90.