«Школа молодого политика» открылась в Президентской академии

erid 2W5zFK2WZp5

Кафедра политических наук Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии запускает новый проект для студентов и абитуриентов «Школа молодого политика».

Проект подразумевает занятия по четырем направлениям:



Тренинг по командообразованию: уникальный тренинг, направленный на выявление сильных сторон каждого участника, решение конфликтных ситуаций, повышение мотивации и овладение навыками эффективного руководства командой;



Лаборатория политического кино: мы погрузимся в историю политического кино, разберем механизмы формирования общественных взглядов и поймем, как режиссёры влияют на наше понимание мира и власти. Вас ждут увлекательные дискуссии и глубокий анализ культовых фильмов;



Курс ораторского мастерства: вы узнаете секреты удержания внимания аудитории, освоите эффективные методы борьбы со страхом сцены, научитесь психологическим приемам влияния на эмоции слушателей;



Политические дебаты. Хотите научиться легко одерживать победы в споре, убедительно выражать свои мысли и добиваться расположения аудитории? На нашем курсе вы получите практические знания и навыки аргументированного спора, научитесь мгновенно отвечать на любые контраргументы, прокачаете полученные умения на практике в настоящих дискуссиях.



Когда?

– 13 и 27 февраля 2026 года в 16:00;

– 13 и 27 марта 2026 года в 16:00;

– 10 и 24 апреля 2026 года в 16:00



Где?

Поволжский институт управления РАНХиГС. Саратов, ул. Соборная, зд. 25, ауд. 325.



Зарегистрироваться можно по ссылке.

Реклама

ИНН 7729050901