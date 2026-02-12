«Школа молодого политика» открылась в Президентской академии

erid 2W5zFK2WZp5
Кафедра политических наук Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии запускает новый проект для студентов и абитуриентов «Школа молодого политика».
Проект подразумевает занятия по четырем направлениям:
Тренинг по командообразованию: уникальный тренинг, направленный на выявление сильных сторон каждого участника, решение конфликтных ситуаций, повышение мотивации и овладение навыками эффективного руководства командой;
Лаборатория политического кино: мы погрузимся в историю политического кино, разберем механизмы формирования общественных взглядов и поймем, как режиссёры влияют на наше понимание мира и власти. Вас ждут увлекательные дискуссии и глубокий анализ культовых фильмов;
Курс ораторского мастерства: вы узнаете секреты удержания внимания аудитории, освоите эффективные методы борьбы со страхом сцены, научитесь психологическим приемам влияния на эмоции слушателей;
Политические дебаты. Хотите научиться легко одерживать победы в споре, убедительно выражать свои мысли и добиваться расположения аудитории? На нашем курсе вы получите практические знания и навыки аргументированного спора, научитесь мгновенно отвечать на любые контраргументы, прокачаете полученные умения на практике в настоящих дискуссиях.
Когда?
– 13 и 27 февраля 2026 года в 16:00;
– 13 и 27 марта 2026 года в 16:00;
– 10 и 24 апреля 2026 года в 16:00
Где?
Поволжский институт управления РАНХиГС. Саратов, ул. Соборная, зд. 25, ауд. 325.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
