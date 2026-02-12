Будущие художники из «Боголюбовки» создают афиши для «Театрального Приволжья»

В Саратовском художественном училище имени Боголюбова кипит работа над конкурсными афишами VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье».

Студенты под руководством педагогов создают яркие, эмоциональные плакаты, используя акварель, масло и графику. Об этом сообщило министерство культуры региона.

Как отметил директор училища Илья Смирнов, молодые художники экспериментируют с композицией и цветом, чтобы привлечь внимание сверстников к театральному искусству.

Региональный этап конкурса продлится до 4 марта. Лучшие работы — по 10 в детской и молодежной категориях — направят в окружной центр. Победителей объявят 27 марта, во Всемирный день театра.

Министр культуры области Наталия Щелканова напомнила: в прошлом сезоне саратовская студентка Аделина Шаталова заняла третье место в ПФО, а награду ей вручил полпред Игорь Комаров. «Участники проекта растут, их работы уже сложно назвать любительскими. Многие находят в этом свое призвание», — подчеркнула министр.

Фестиваль проходит при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Ольга Сергеева