Школа при Саратовской соборной мечети приняла 350 ребят

В Саратовском Исламском комплексе состоялось собрание родителей учеников воскресной школы «Мактаб».

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области, родители смогли ознакомиться с дисциплинами и программой обучения в «Мактабе» на 2025-2026 учебный год и правилами посещения школы, а также задать свои вопросы педагогам.

Директор Камиль-хазрат Мамедбейли подробно рассказал о работе «Мактаба» и проводимых в рамках учебы мероприятиях, таких как День арабского языка, встречи Рамадана, конкурсы чтецов Корана и многие другие, обратил внимание на важность посещения уроков подготовленными.

В текущем учебном году в «Мактаб», по данным его руководителя, было принято 350 детей — 9 групп мальчиков и 9 групп девочек. Обучение будет проходить по выходным и продлится по традиции до мая.