Удостоверение единого образца получили уже 21,9 тысячи многодетных семей региона

В Саратовской области новое удостоверение многодетной семьи единого образца получили уже 21,9 тысячи семей.

Заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Морозова напомнила, что удостоверения старого образца необходимо заменить до 1 декабря 2024 года. Действовать прежние документы о многодетности будут только до 1 января 2026 года. Для замены нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства. Те, кто получает удостоверение впервые, могут подать заявление через Госуслуги, МФЦ или соцучреждение.

Удостоверение положено семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также с детьми до 23 лет, если они обучаются очно или проходят службу по призыву.

По всем вопросам можно обратиться в органы соцзащиты или по единому номеру министерства: 8-800-775-21-09.