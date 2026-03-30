Школьница из Саратова помогла мошенникам взять кредит на мать за «приз от блогера»

В Саратове 11-летняя девочка стала жертвой мошенников, пообещавших игровую валюту.

Школьница попалась на уловку дистанционных мошенников, которые предложили ей бесплатную игровую валюту от имени популярного блогера. Как сообщили в городском управлении МВД, мать девочки обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу средств с кредитной карты.

По словам женщины, 23 марта её дочь увидела в мобильном приложении объявление о розыгрыше призов. Для участия требовалось подписаться на определённый канал и вступить в личную переписку с администратором. После выполнения инструкций злоумышленники попросили девочку взять телефон родителей, сфотографировать банковское приложение и выполнить ряд действий. В результате на имя матери была открыта кредитная карта, с которой списали 38 тысяч рублей. Полиция проводит проверку по факту мошенничества.

Ольга Сергеева