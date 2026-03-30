В Саратове началась весна: днём воздух прогреется до +19

В понедельник, 30 марта, в Саратове ожидается по-настоящему весенняя погода.

Дневная температура воздуха поднимется до +19 градусов. Такой прогноз озвучили в региональном Гидрометцентре.

Метеорологи отмечают, что в ночь с 29 на 30 марта в городе — переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут +6…+8 градусов, а днём потеплеет до +17…+19.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Весна из календарной превращается в настоящую. Это значит, что саратовцам следует быть готовыми к перепадам температур: когда холодно в ночные часы и гораздо теплее днем на солнце.

