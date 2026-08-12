Школьник из города Балаково добился отправки на Северный полюс

Балаковский школьник отправился в арктическую экспедицию на Северный полюс.

Фёдор Дрогаченко из Балакова стал участником VII международной экспедиции «Ледокол знаний», сообщили в официальной группе правительства Саратовской области во «ВКонтакте».

Маршрут рейса: Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. На борту атомного ледокола «50 лет Победы» школьники из 23 стран познакомятся с работой атомной отрасли.

Фёдор мечтал попасть в экспедицию почти два года — после посещения фестиваля ледоколов в Санкт-Петербурге. Отбор был жёстким: более 3 тысяч претендентов на место, шесть этапов. Балаковец вошёл в число 27 счастливчиков из России.

«Сначала даже не поверил, что попал», — признался он.

Ольга Сергеева