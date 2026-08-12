В Энгельсском районе строится ферма замкнутого цикла за 136 млн

В Энгельсском районе началось строительство фермы замкнутого цикла, сообщает региональное министерство инвестиционной политики.

Инвестор — индивидуальный предприниматель Татьяна Пономарева. Объём финансирования — 136 млн рублей, завершить проект планируется к 2031 году. На ферме создадут 26 рабочих мест.

Основная цель — отказ от внешних поставок кормов для снижения затрат. Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что проект укрепляет продовольственную безопасность и развивает импортозамещение, а власти помогают инвесторам проходить этапы без бюрократических барьеров.

Планируется возвести 15 корпусов (на первом этапе — пять). Уже построено здание площадью 400 кв. м, приобретён ангар (1 тыс. кв. м), готовится аренда земли. Закуплены овцы, водоросли для кормов, черви для переработки органики, установки замкнутого водоснабжения для рыбы и раков. Запатентован товарный знак.

Ольга Сергеева