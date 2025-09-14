Школьник из Новоузенска вырыл во дворе дома пруд для рыбалки

Увлечение рыбалкой семиклассника из Новоузенска Дмитрия Свинарука привело к созданию собственного пруда прямо на приусадебном участке.

Об этом сообщила администрация Новоузенского района.

Как уточнили местные чиновники, изначально подросток пытался реализовать проект вместе с друзьями, однако вскоре понял, что работа требует серьезных усилий. Завершить начатое Диме помог его дедушка, пришедший внуку на помощь.

После завершения земляных работ школьник наполнил котлован водой и выпустил в новый водоём рыбу, которую ранее поймал в местной реке.

Теперь юный натуралист продолжает наблюдать за развитием подводной экосистемы и поддерживать созданный своими руками пруд.

Наталья Мерайеф