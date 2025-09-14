Россияне недоумевают из-за противников строительства школы в Саратове

По мнению многих жителей страны, новое учебное заведение создаст комфортные условия для обучения местных детей.

Горожане и пользователи сети выражают удивление по поводу протестов некоторых саратовцев против возведения новой школы. Многие открыто задаются вопросом: «Почему они протестуют?».

Позицию большинства горожан отражает мнение одной из жительниц Саратова:

«Парк не очень хороший, я была там всего один раз с ребенком и больше не хочу. Там больше собак, чем детей. Школу строят в самой заброшенной части парка, так что большая его часть не пострадает».

Особое внимание пользователи уделяют тому, что строительство учебного заведения ведется на законных основаниях. Местные жители видят в этом проекте возможность улучшить качество жизни в Ленинском районе и создать комфортные условия для получения качественного образования юными саратовцами.