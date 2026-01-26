Школьника из Аткарска Саратовской области Егора Савельева пригласили в знаменитый «Артек»

Ученик школы № 1 города Аткарска Егор Савельев стал победителем конкурсного отбора и отправился в Международный детский центр «Артек».

Первая смена 2026 года, которая проходит с конца января по середину февраля, посвящена Году единства народов России.

В её рамках запланированы мероприятия, направленные на укрепление дружбы, взаимопонимания и навыков командной работы.

Программа смены нацелена на раскрытие потенциала каждого ребёнка, поддержку его инициатив и создание среды для реализации самых смелых идей.

Ольга Сергеева